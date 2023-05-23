Христиане празднуют Симонов день: ФАН о сути праздника, основных традициях и приметах

23 мая в России традиционно отмечают так называемый Симонов день. Праздник посвящен памяти апостола Симона и отмечается христианами. О том, чем знаменит праздник и как его принято отмечать — в материале ФАН.
История праздника
Симон Зилот был одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Согласно религиозной истории, именно в доме Зилота произошло первое «чудо», которое сотворил Спаситель: превратил воду в вино. Увидев это, будущий апостол уверовал и последовал за Христом.
Впоследствии он стал покровителем христианского брака и венчания — к слову, описанное действие произошло как раз во время его собственного брака в Кане Галилейской.
Обращаться к природе и заботиться о здоровье
Издавна в День Симона на Руси было принято обращаться к природе. Поскольку апостол считался и покровителем различных целебных растений, на Руси быстро уверовали, что в этот день травы приобретают необычные и чудесные лечебные свойства. Христиане верили, что 23 мая апостол Симон лично поощрял любые действия, направленные на улучшение здоровья.
День посвящали природе, земле и травам. Растения собирали, соблюдая определенные ритуалы. Облачались в чистую одежду, ходили босиком, чтобы быть ближе к природе и не тревожить ее. Часть засушивали на год вперед, а из других варили снадобья и даже зелья.
Крестьяне в этот день всегда засевали поля, поэтому Симонов день даже стал называться в народе Симоновым Посевом.
Как отмечают в наши дни, и в какие приметы стоит верить?
Сегодня в Симонов праздник христиане также соблюдают традиции. Например, можно разложить целебные и ароматные травы в разных частях квартиры: это, по мнению экспертов, окажет профилактический и полезный эффект. Обычай берет начало с давних времен, когда люди видели в растениях и ритуалах помимо простой пользы еще и магические знаки.
Раньше даже сооружались специальные «венички» из набора разных трав, которые подвешивались над детскими кроватками, чтобы дети росли здоровыми. По примете, если веник быстро увядал, родители понимали, что ребенок не здоров. Так они могли скорее обратиться к целителю и восстановить здоровье малыша.
Приметы заходили и чуть дальше: если такой веник, подвешенный у порога дома, падал на голову входящему, хозяева верили, что это злой человек, и пришел он с недобрыми умыслами. Если же веник оставался висеть и не увядал, гостя могли считать званым и приносящим удачу.
14 мая отмечался еще один праздник — день Еремея Запашника. ФАН рассказал основные мотивы этого дня, а также о том, что ни в коем случае нельзя делать.