Христиане празднуют Симонов день: ФАН о сути праздника, основных традициях и приметах

Приметы заходили и чуть дальше: если такой веник, подвешенный у порога дома, падал на голову входящему, хозяева верили, что это злой человек, и пришел он с недобрыми умыслами. Если же веник оставался висеть и не увядал, гостя могли считать званым и приносящим удачу.