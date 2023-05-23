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Российский ученый Диденко открыл новый вид обитающей в Китае бабочки-ленточницы

Общество
Российский ученый Диденко открыл новый вид обитающей в Китае бабочки-ленточницы

Ученый из Университета науки и технологий МИСИС вместе с коллегами из Барнаула и Вильнюса открыл открыл новый вид бабочки-ленточницы. Об этом сообщили в НИТУ МИСИС изданию Газета.ru.

Два экземпляра из коллекции эребид во Всемирной галерее насекомых сначала идентифицировали как вид ленточниц Catocala lara. Однако при внимательном изучении ученые поняли, перед ними ранее неизвестный вид.

Открытый вид бабочек-ленточниц получил название Catocala duda. Еще один экземпляр данного вида находился в исследовательской коллекции Сергея Диденко, заведующего кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников университета.

Ранее ученые из России открыли четыре новых вида съедобных водорослей.
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