В Ленобласти обнаружили 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В Ленинградской области специалисты по взрывотехнике нашли 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны во время рейдов по выявлению нарушений пограничного режима. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России.
В Выборгском районе взрывотехники обнаружили и ликвидировали артиллерийские снаряды, минометы, ручные гранаты и противотанковые мины. Общий вес вооружений составил более 47 килограмм в тротиловом эквиваленте.
Также было зафиксировано около 250 нарушителей пограничного режима, более 50 нарушителей режима госграницы и 7 нарушителей режима в пунктах пропуска через государственную границу России.
Ранее советник главы Крыма объяснил звуки взрывов в районе Феодосии уничтожением боеприпасов времен ВОВ.