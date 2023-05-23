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В Ленобласти обнаружили 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Происшествия
В Ленобласти обнаружили 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В Ленинградской области специалисты по взрывотехнике нашли 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны во время рейдов по выявлению нарушений пограничного режима. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России.

В Выборгском районе взрывотехники обнаружили и ликвидировали артиллерийские снаряды, минометы, ручные гранаты и противотанковые мины. Общий вес вооружений составил более 47 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Также было зафиксировано около 250 нарушителей пограничного режима, более 50 нарушителей режима госграницы и 7 нарушителей режима в пунктах пропуска через государственную границу России.

Ранее советник главы Крыма объяснил звуки взрывов в районе Феодосии уничтожением боеприпасов времен ВОВ.
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