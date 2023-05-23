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Президент России Путин поблагодарил лидера Республики Сербской Додика за сдержанность в вопросе Украины

Политика
Президент России Путин поблагодарил лидера Республики Сербской Додика за сдержанность в вопросе Украины

Россия благодарна Республике Сербской Боснии и Герцеговины за нейтралитет и сдержанность в отношении украинского кризиса. Такое заявление сделал российский президент страны Владимир Путин.

Во вторник глава государства провел переговоры с зарубежным коллегой Милорадом Додиком. При этом одной из основных тем обсуждения стала ситуация в Донбассе.

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению», — сказал российский лидер.

До этого в ООН прокомментировали вторжение диверсионно-раведывательной группы ВСУ на территорию Белгородской области. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик призвал стороны воздержаться от эскалации и выразил обеспокоенность в связи с произошедшим.
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