Президент России Путин поблагодарил лидера Республики Сербской Додика за сдержанность в вопросе Украины

Россия благодарна Республике Сербской Боснии и Герцеговины за нейтралитет и сдержанность в отношении украинского кризиса. Такое заявление сделал российский президент страны Владимир Путин.
Во вторник глава государства провел переговоры с зарубежным коллегой Милорадом Додиком. При этом одной из основных тем обсуждения стала ситуация в Донбассе.
«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению», — сказал российский лидер.
До этого в ООН прокомментировали вторжение диверсионно-раведывательной группы ВСУ на территорию Белгородской области. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик призвал стороны воздержаться от эскалации и выразил обеспокоенность в связи с произошедшим.