Американские ученые объяснили, какие люди больше всего привлекают комаров

Ученые американского Университета Джона Хопкинса провели исследование, по которому выяснили, чем люди привлекают комаров, сообщает портал The Sun.
Эксперты считают, что комары способны обнаружить человека в сотни метров от него, сразу после того, как почувствуют его запах. Ученые для эксперимента использовали африканских малярийных комаров, которых потом выпустили на крытую местность размером с ледовый каток в Замбии.
Для исследования ученым было необходимо собрать человеческий запах. Именно поэтому были задействованы шесть добровольцев, которые ложились спать в одноместных номерах, где на специальную ткань поступал их аромат.
Ежедневно ученые в арену с подушками выпускали 200 голодных насекомых. Чтобы четко видеть приземления комаров на подушки, эксперты задействовали инфракрасные камеры движения.
Более привлекательными для комаров оказались те люди, которые больше других выделяли карбоновые кислоты. Запах, не привлекающий комаров, имел меньше подобных ферментов, но втрое больше эвкалипта. Меньше всего привлекал насекомых запах, в которых меньше этого фермента и втрое больше запаха эвкалипта.
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