Американские ученые объяснили, какие люди больше всего привлекают комаров

Более привлекательными для комаров оказались те люди, которые больше других выделяли карбоновые кислоты. Запах, не привлекающий комаров, имел меньше подобных ферментов, но втрое больше эвкалипта. Меньше всего привлекал насекомых запах, в которых меньше этого фермента и втрое больше запаха эвкалипта.