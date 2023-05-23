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Нидерланды направили 260 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Политика
Нидерланды направили 260 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сделала соответсвующее заявление по итогам встречи представителей оборонных ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.

Речь идет о выделении средств на снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Общая сумма военной помощи Амстердама Киеву уже составила 1,2 миллиарда евро.

Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра выразила надежду, что Китай прислушается к опасениям президента Украины Владимира Зеленского и его мирному плану.
артиллерийские снаряды нидерланды евросоюз Украина
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