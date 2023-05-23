Нидерланды направили 260 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.
Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сделала соответсвующее заявление по итогам встречи представителей оборонных ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.
Речь идет о выделении средств на снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Общая сумма военной помощи Амстердама Киеву уже составила 1,2 миллиарда евро.
Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра выразила надежду, что Китай прислушается к опасениям президента Украины Владимира Зеленского и его мирному плану.