В Краснодарском крае школьник упал в прикрытый гнилой доской трехметровый колодец

В Краснодарском крае в станице Новотитаровской школьник упал в канализационный люк. Об этом сообщает местная газета «РВС».
Согласно информации издания, инцидент произошел днем 22 мая напротив кафе «Дуэт» на улице Гоголя. Мальчик шел через заросли вдоль частного сектора. Он не заметил люк, прикрытый гниющей доской и наступил на него.
Глубина бетонного колодца составила три метра. О травмах и состоянии ребенка не сообщается. На видеозаписи происшествия, опубликованной СМИ, видно, что ребенку больно подниматься.
Ранее в Петербурге ребенок получил тяжелые травмы после падения с 11 этажа.