В ОАЭ заявили, что Россия справедливо рассчитывает на дружбу с арабским миром

Россия справедливо рассчитывает на взаимную дружбу с арабским миром, позиции РФ и ОАЭ по международным отношениям совпадают и близки. Об этом сообщил председатель Федерального национального совета Объединенных Арабски Эмиратов Сакр Бен Гоббаш Саид Гоббаш.
Он передал приветствия от президента страны шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна в адресс главы российского государства Владимира Путина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сакр Гоббаш подчеркнул, что Россию связывают с арабским миром исторически тесные и дружественные отношения.
«Прошло более 50 лет с момента их установления. Мы рады, что наши позиции по международным делам близки или совпадают, мы высоко ценим подходы России к урегулированию кризисных ситуаций и высоко ценим возможность взаимодействовать с вами на различных международных площадках», — заявил политик на встрече с Матвиенко.
Матвиенко в свою очередь сообщила, что визит Сакра Гоббаша имеет важное значение для России. Данный шаг также мог бы придать новый импульс развития российско-эмиратским отношениям, считает спикер.
Ранее США предупредили ОАЭ о последствиях их дружбы с Россией и Китаем. Американские чиновники пригрозили, что тесные связи с Москвой и Пекином могут поставить под угрозу отношения с Вашингтоном.