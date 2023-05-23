Ученый выловил у берегов Флориды сверток наркотиков, приняв его за мусор

Океанолог заметил похожий на мусор предмет в воде лагуны Ки-Ларго американского штата Флорида. Это оказался брикет кокаина, пишет издание Local10.
Ученый сообщил о находке правоохранителям, которые изъяли наркотики. Пограничники и окружная полиция выясняют связь обнаруженного пакета с грузом, найденным в 2023 в море недалеко от прибрежного города Исламорада.
Авторы статьи сообщили, что тогда было найдено около 19 килограммов наркотика. С находкой в Ки-Ларго этот груз связывает одинаковая надпись «2024» на упаковке, отметили журналисты.
Ранее колумбийская полиция задержала подводную лодку с грузом кокаина. Длина судна составляла почти 30 метров