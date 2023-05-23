В Белоруссии заявили об усилении маневренных групп на границе с Украиной минометами

Маневренные группы белорусских пограничников на границе с Украиной усилены бронетехникой и минометами. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Анатолий Лаппо.
Генерал-лейтенант заявил, что ведется модернизация пяти пограничных застав и закупка военной техники. Практический на каждой из них есть беспилотник, который позволяет экономить силы и средства личного состава.
Лаппо призвал жителей Белоруссии не беспокоиться. По его словам, обстановка на границе с Украиной «прогнозируемая и контролируемая».
Ранее военнослужащие армии Белоруссии на российском полигоне успешно обучились содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М».