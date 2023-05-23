Авиакомпания Cathay Pacific уволила трех бортпроводников за дискриминацию пассажиров из Китая

Издание пишет, что ситуация произошла 21 мая на рейсе из Чэнду в Гонконг. Бортпроводники оскорбительно общались с пассажирами, которые не знали и не понимали английский язык. Один из сотрудников сказал, что если они не могут попросить одеяло соответствующим образом, то и не получат его.