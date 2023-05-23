Авиакомпания Cathay Pacific уволила трех бортпроводников за дискриминацию пассажиров из Китая

Авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех бортпроводников, которые проявили нетерпимость по отношению к незнающим английский язык пассажирам из Китая, сообщает South China Morning Post.
Издание пишет, что ситуация произошла 21 мая на рейсе из Чэнду в Гонконг. Бортпроводники оскорбительно общались с пассажирами, которые не знали и не понимали английский язык. Один из сотрудников сказал, что если они не могут попросить одеяло соответствующим образом, то и не получат его.
Инцидент вызвал многочисленные комментарии в китайской социальной сети Weibo. Пользователи сети отмечали авиакомпанию и требовали уволить тех бортпроводников.
Позднее так и случилось: гендиректор Cathay Pacific Airways Рональд Лам принес извинения пассажирам и уволил трех сотрудников, которые проявили нетерпимость.
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