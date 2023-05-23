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Авиакомпания Cathay Pacific уволила трех бортпроводников за дискриминацию пассажиров из Китая

Происшествия
Авиакомпания Cathay Pacific уволила трех бортпроводников за дискриминацию пассажиров из Китая

Авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех бортпроводников, которые проявили нетерпимость по отношению к незнающим английский язык пассажирам из Китая, сообщает South China Morning Post.

Издание пишет, что ситуация произошла 21 мая на рейсе из Чэнду в Гонконг. Бортпроводники оскорбительно общались с пассажирами, которые не знали и не понимали английский язык. Один из сотрудников сказал, что если они не могут попросить одеяло соответствующим образом, то и не получат его.

Инцидент вызвал многочисленные комментарии в китайской социальной сети Weibo. Пользователи сети отмечали авиакомпанию и требовали уволить тех бортпроводников.

Позднее так и случилось: гендиректор Cathay Pacific Airways Рональд Лам принес извинения пассажирам и уволил трех сотрудников, которые проявили нетерпимость.

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