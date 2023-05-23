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Режиссер Сарик Андреасян объяснил, почему нельзя разрешать пиратский прокат западных фильмов

Шоу-бизнес
Режиссер Сарик Андреасян объяснил, почему нельзя разрешать пиратский прокат западных фильмов

Режиссер Сарик Андреасян не смог согласиться с поддержавшим пиратство западного контента зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Он уверен, что при таком раскладе отечественное кино будет терять деньги.

По его мнению, на данный момент киноиндустрия «и так не в лучшем состоянии». Андреасян уверен, что разрешать «пиратский» прокат в кинотеатрах нельзя. Об этом он заявил в комментарии для издания «Газета.Ru».

В случае, если фильм показывают нелегально, хозяин помещения получает 100% от прокатного сбора. Если говорить о лицензионных премьерах, то там показатель меньше – 50%.

Таким образом, кинотеатрам придется отдавать российским лентам то время, которое можно посвятить западному продукту. Этот сценарий не выгоден, поэтому сеансов у российских картин не будет вовсе. Такое положение повлияет на индустрию и на государственную поддержку отрасли.

Ранее организаторы спектакля «Мой внук Вениамин» с актрисой Лией Ахеджаковой решили использовать отрывки из советских фильмов. Таким образом они попытались заманить зарубежную публику. При этом разрешение на трансляцию получено не было.
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