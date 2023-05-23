Телеведущая Ксения Бородина отказалась комментировать творчество певицы Ольги Бузовой

Отечественная телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина отказалась комментировать творчество бывшей коллеги по «Дому-2» Ольги Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ксения заявила, что не хочет обсуждать песни Бузовой и их исполнение. Она добавила, что не является фанаткой ее творчества.
Телеведущая не стала давать комментарии и по поводу личной жизни экс-соведущей. По словам Бородиной, обсуждать личную жизнь артистки было бы неправильно с ее стороны, поскольку они являются бывшими коллегами.
Ранее Ксения Бородина резко высказалась по поводу хейтеров, распространяющих про нее ложь.