Из бизнеса в блогинг: автор соцсети ЯRUS Шейх Удай о том, как прийти к успеху в творчестве

Переезд из Дубаи в Москву, блогинг и собственная команда: инфлюенсер Удай Абу-Зарук с 4-миллионной аудиторией кропотливым трудом пришел к популярности. О становлении в качестве блогера, основании агентства и впечатлениях от соцсети ЯRUS автор контента рассказал в эксклюзивном интервью.
— Расскажите о себе: с чего начался ваш путь в качестве блогера? И приоткройте завесу: Удай — это ваше имя или псевдоним?
— Это вполне закономерный вопрос, настоящее ли у меня имя. Да, меня так и зовут — Удай, а в качестве блогера я известен как Шейх Удай. Если говорить о становлении, то я уже давно увлекался творчеством, писал треки. В какой-то момент решил, что нужно попробовать себя в среде шоу-бизнеса, и начал вести личный блог. Популярность пришла ко мне быстро: когда отметка достигла 1 миллиона подписчиков, то на улицах меня стали узнавать, журналисты начали брать интервью, а аудитория продолжала расти. На данный момент у меня более 4 миллиона подписчиков во всех соцсетях. Я снимаю развлекательный контент с сюжетной линией про моего персонажа — богатого и зажиточного Шейха. Людям нравится наблюдать, как развиваются события в моем блоге. Подписчики у меня самые разные, от мало до велика: и взрослые, и дети, которых объединяет любовь к юмору и легкости контента в моем блоге. У меня понимающая аудитория, которая знает, что быть блогером, писать сценарии и удивлять подписчиков новым и интересным — это труд.
— Чем вы занимаетесь, помимо личного блогинга?
— Когда ко мне пришла популярность, я понял: если я сам смог прийти к известности, то смогу научить этому и других. После этого я в течение полугода собирал команду блогеров без аудитории или с небольшим количеством подписчиков. Затем я начал их обучать и продвигать в различные проекты. На данный момент, я — основатель и продюсер агентства: у меня в команде 15 известных блогеров, музыкантов, актеров с общей аудиторией более 50 миллионов подписчиков.
— Выделяете ли для себя какие-то новые платформы?
Относительно недавно я узнал о социальной сети ЯRUS и был очень удивлен прогрессом платформы. Во-первых, это классно, что можно выкладывать большое количество разнообразного контента, от постов до длинных видео. Есть много увлекательных мини-игр, а также возможностей общения с аудиторией. Во-вторых, это действительно круто, что очень быстро можно монетизировать контент. Для приложения это очень большое преимущество, когда у блогеров есть возможность зарабатывать на своем деле. Было бы здорово набрать в ЯRUS большое количество подписчиков.
— Какой важный совет вы могли бы дать начинающим авторам?
— Не бойтесь раскрываться и становиться известным: на это способен каждый. Но не забывайте, что это нелегкий труд, поэтому будьте готовы преодолевать препятствия. И тогда все получится!
Более 11 миллионов пользователей российской социальной сети ЯRUS могут зарабатывать на публикации контента. Уникальная система монетизации ЯRUS позволяет получать хороший доход: за 1000 просмотров длинных видео авторам видеоконтента начисляется 50 монет, за сюжеты — 20 монет. Начиная от 1000 монет, внутреннюю валюту ЯRUS можно вывести в рублях на банковский счет по курсу один к одному. Скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.