Из бизнеса в блогинг: автор соцсети ЯRUS Шейх Удай о том, как прийти к успеху в творчестве

— Это вполне закономерный вопрос, настоящее ли у меня имя. Да, меня так и зовут — Удай, а в качестве блогера я известен как Шейх Удай. Если говорить о становлении, то я уже давно увлекался творчеством, писал треки. В какой-то момент решил, что нужно попробовать себя в среде шоу-бизнеса, и начал вести личный блог. Популярность пришла ко мне быстро: когда отметка достигла 1 миллиона подписчиков, то на улицах меня стали узнавать, журналисты начали брать интервью, а аудитория продолжала расти. На данный момент у меня более 4 миллиона подписчиков во всех соцсетях. Я снимаю развлекательный контент с сюжетной линией про моего персонажа — богатого и зажиточного Шейха. Людям нравится наблюдать, как развиваются события в моем блоге. Подписчики у меня самые разные, от мало до велика: и взрослые, и дети, которых объединяет любовь к юмору и легкости контента в моем блоге. У меня понимающая аудитория, которая знает, что быть блогером, писать сценарии и удивлять подписчиков новым и интересным — это труд.