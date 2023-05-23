Врач Зайцев рассказал, как без вреда для здоровья защититься от жары

Зайцев отметил, что наиболее значимые роли в реакции организма на жару играют правильные напитки и питание. Врач рекомендует в жаркую погоду отказаться от употребления алкоголя и вместо этого посоветовал пить негазированные напитки. Идеальным вариантом будет минеральная вода.