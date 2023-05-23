Врач Зайцев рассказал, как без вреда для здоровья защититься от жары

Врач Владимир Зайцев в интервью изданию iReactor рассказал о самых действенных способах пережить жаркую погоду.
Зайцев отметил, что наиболее значимые роли в реакции организма на жару играют правильные напитки и питание. Врач рекомендует в жаркую погоду отказаться от употребления алкоголя и вместо этого посоветовал пить негазированные напитки. Идеальным вариантом будет минеральная вода.
Если говорить про еду, то врач отметил, что она не должна быть жирной. По словам Зайцева, чем легче еда, тем проще пережить жару.
Кроме этого, эксперт посоветовал спортсменам быть аккуратнее с физическими нагрузками. В жаркую погоду лучшим спортом в такой момент будет плавание в бассейне.
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