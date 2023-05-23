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Боррель не смог прокомментировать ситуацию под Белгородом, перепутав его с Белградом

Политика
Боррель не смог прокомментировать ситуацию под Белгородом, перепутав его с Белградом

Верховный председатель Европейского союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов, перепутал российский Белгород с сербским Белградом.

Корреспондент задал вопрос политику, касающийся атак на Белгородскую область РФ. Но Боррель не смог ничего ответить, перепутав центр российского региона со столицей Сербии.

«А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее», — заявил он.

Объяснить разницу между регионом России и сербским городом пришлось его помощнице. Но и после этого он не смог дать четкого ответа.

Ранее американский лидер Джо Байден оговорился и назвал вице-президента США Камалу Харрис своим начальником.
Жозеп Боррель белгородская область белград
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