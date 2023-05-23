Боррель не смог прокомментировать ситуацию под Белгородом, перепутав его с Белградом

Верховный председатель Европейского союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов, перепутал российский Белгород с сербским Белградом.
Корреспондент задал вопрос политику, касающийся атак на Белгородскую область РФ. Но Боррель не смог ничего ответить, перепутав центр российского региона со столицей Сербии.
«А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее», — заявил он.
Объяснить разницу между регионом России и сербским городом пришлось его помощнице. Но и после этого он не смог дать четкого ответа.
Ранее американский лидер Джо Байден оговорился и назвал вице-президента США Камалу Харрис своим начальником.