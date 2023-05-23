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Три села в Курской области оказались обесточены из-за сброса взрывного устройства на одну из подстанций

Происшествия
Три села в Курской области оказались обесточены из-за сброса взрывного устройства на одну из подстанций

Украинские военнослужащие атаковали подстанцию, расположенную в Суджанском районе Курской области. Подробностями через личный Telegram-канал поделился губернатор региона Роман Старовойт.

Как сообщил политик, боевики сбросили на инфраструктурный объект взрывное устройство. Операция была проведена при помощи беспилотника.

При этом сразу три населенных пункта оказались обесточены. Электричества лишились жители сел Гуево, Плехово и Горналь.

«В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал», — добавил глава области.

Днем ранее похожая ситуация произошла в поселке Краснооктябрьский. Во время обстрела националисты повредили местные электросети, отметил Старовойт.
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