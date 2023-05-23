Эксперт Анастасия Комагина прокомментировала решение Госдумы штрафовать нерадивых владельцев животных

Штрафы обещают настичь хозяев, которые плохо обращаются с домашними и бездомными животными, а также выбрасывают своих питомцев на улицу. Согласно закону, последних, если личность хозяина установят, накажут на сумму до 30 тыс. рублей, а за жестокое обращение с животным — до 100 тыс. рублей. Если человек обидит бездомную кошку или собаку, ему будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.