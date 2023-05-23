Эксперт Анастасия Комагина прокомментировала решение Госдумы штрафовать нерадивых владельцев животных

23 мая Госдума приняла закон, согласно которому граждане, которые плохо обращаются с животными, будут наказаны штрафом до 100 тысяч рублей. Корреспондент ФАН пообщался с президентом фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасией Комагиной.
Штрафы обещают настичь хозяев, которые плохо обращаются с домашними и бездомными животными, а также выбрасывают своих питомцев на улицу. Согласно закону, последних, если личность хозяина установят, накажут на сумму до 30 тыс. рублей, а за жестокое обращение с животным — до 100 тыс. рублей. Если человек обидит бездомную кошку или собаку, ему будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.
Если хозяин не соблюдает основные требования по содержанию домашних животных, он сможет потерять до 3 тыс. рублей, при этом, если это должностное лицо — до 15 тыс., если же юрлицо — до 30 тыс. рублей. За животных, которые покусали человека, причинили вред его здоровью или имуществу, приняты штрафы до 200 тыс. рублей.
Президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина считает, что закон движется в верном направлении, но насколько он будет эффективен и принесет ли пользу четвероногим — большой вопрос.
«Штрафы за ненадлежащее обращение с животными, несоблюдение требований содержания и укусы — конечно, должны существовать в цивилизованном государстве. Но возникает большой вопрос по поводу исполнимости данной инициативы. Даже в вашей цитате можно подчеркнуть фразу "если личность хозяина установят"», — отмечает она.
Эксперт ярко заостряет внимание и на том, что без обязательной регистрации и идентификации (клеймение, чипирование) собак данные нормы работать не будут, поскольку в таком случае не установлена юридическая связь между хозяином и животным.
«В качестве примера: как вы понимаете, на правонарушения, связанные, например, с самовыгулом животных, эта норма вряд ли подействует, так как на самовыгульных собак обычно не вешают "адресник" с паспортными данными владельца», — с иронией отмечает Комагина.
«И уж конечно, таких собак не чипируют. А ответственные владельцы, которые регистрируют и чипируют своих собак, не отпускают их на самовыгул, позволяя кусать людей, а, наоборот, водят на поводке и обеспечивают играми и активностями», — продолжает она.
Помимо прочего, Анастасия Комагина убеждена: на снижение численности бездомных животных такая мера «точно не окажет никакого влияния». По ее словам, на этот фактор оказывает влияние только безвозвратный отлов в приюты и стерилизация или кастрация домашних собак и кошек, не представляющих племенной ценности (что наблюдается у 90% всех питомцев).
«Даже если ваша кошечка или собачка "будет прелесть что за мамочка", подумайте о том, что их потомство, вполне вероятно, пополнит ряды бездомных животных или быстро погибнет. К сожалению, судьба большинства отданных "в добрые руки" животных плачевна», — заключила эксперт.
Ранее Анастасия Комагина рассказывала ФАН о судьбе бездомных животных в России, а также о том, почему «хвостатики» оказываются на улице.