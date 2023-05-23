Главный редактор журнала «Национальная оборона» Коротченко предложил создать демилитаризованную зону на Украине

Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин считает, что России необходимо создать погранвойска для охраны приграничных с Украиной территорий. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предлагает дополнить эту инициативу созданием аналога СМЕРШа, для ликвидации агентов Киева в РФ и главарей киевского режима, планирующих теракты.
Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области после вторжения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины. В результате нападения диверсантов на округ восемь человек получили ранения, также были повреждены жилые дома, здания детского сада и райадминистрации.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин считает, что для обеспечения охраны границ РФ необходимо воссоздавать пограничные войска. По его мнению, это актуальная задача, учитывая негативный прогноз развития ситуации на Украине и отправку киевским режимом различных диверсионных групп на территорию РФ.
«Нам необходимо создать пограничные войска РФ, обличенные определенными крупными задачами. Может, не по всей территории великой России, а в районах, которые прилегают к Украине», — пояснил Владимир Козин.
По мнению военного эксперта, погранвойска должны иметь право уничтожать врага на его территории. Сейчас пограничная служба, по его словам, не обладает ни соответствующими полномочиями, ни необходимым вооружением. Состояние нашей границы с украинским государством на определенных участках недостаточно контролируется, отметил он, иначе бы ДРГ врага были бы ликвидированы на подходе к границе РФ.
«Надо усиливать разведывательную деятельность и самое главное — систему быстрого оповещения. Как только какой-то украинский солдат или член бандитских ультра фашистских формирований появятся на нашей территории, их нужно уничтожать без разбору», — заявил Владимир Козин.
Академик РАВН считает обоснованным создание отрядов национальной или территориальной самообороны на территориях приграничных с Украиной областей. Но эффективность их будет соответствовать угрозе, по его мнению, только в том случае, если гражданам будет выдано стрелковое оружие — пистолеты, автоматы, снайперские винтовки — как минимум на время дежурства. Наличие оружия у теробороны, по мнению Владимира Козина, предотвратило бы гибель мирных жителей приграничных регионов РФ. Эксперт считает, что здесь целесообразно использовать опыт ополчения Дагестана, которое смогло остановить банды Басаева, вторгшиеся в республику, и сдерживать их продвижение, пока не подтянулись войска Министерства обороны.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко разделяет мнение коллеги. По его словам, угроза проникновения ДРГ противника на территорию РФ будет нарастать, а проблема украинского терроризма будет актуальна для нас в ближайшие несколько десятилетий. Это вынуждает руководство РФ реагировать на все происходящее не ситуативно, а исходя из прогноза долгосрочного развития оперативной ситуации вблизи российских границ. В этой связи, по его мнению, напрашивается несколько первоочередных решений. Во-первых, необходимо сформировать в структуре пограничной службы ФСБ России полноценные войсковые подразделений, способных вести общевойсковой бой, выполняя боевые задачи наряду с регулярными подразделениями ВС РФ, считает Игорь Коротченко.
«Очевидно, что необходимо иметь несколько полноценных бригад в структуре пограничной службы, усиленных бронетехникой и вертолетами, в том числе армейского звена. Это абсолютно очевидная вещь, учитывая, что заявления, которые делают представители Украины, не оставляют никаких сомнений в том, что подобные провокации будут продолжаться во все возрастающим масштабе», — заявил он.
Кроме этого Игорь Коротченко предлагает создать демилитаризованную зону на территории Украины глубиной минимум 70-100 км, на которой не должно быть никакой военной инфраструктуры, а любые входящие в эту зону войсковые подразделения и иные силовые компании Украины должны уничтожаться беспощадно. Третьим пунктом, считает редактор журнала «Национальная оборона», должна идти перестройка работы российских спецслужб. По его мнению, необходимо создать полноценный аналог контрразведки СМЕРШ в структуре ФСБ России.
«Такую спецслужбу необходимо формировать на базе департамента военной контрразведки ФСБ России с конкретными приоритетными задачами по выявлению и уничтожению террористического подполья, созданного украинскими спецслужбами в прифронтовой полосе и на территории российских регионов, а также засылке зафронтовой агентуры с проведением необходимых мероприятий по уничтожению объектов логистической инфраструктуры в тылу украинских войск. То есть нужен полноценной компонент, который будет обескровливать все те украинские структуры, которые сегодня ведут против нас диверсионно террористическую борьбу», — заявил Игорь Коротченко.
Сегодня кратно возрастает риск проведения террористических операций силами украинской агентуры против объектов критической инфраструктуры России, прежде всего, нефтегазового комплекса - топливных баз и складов ГСМ, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона». Этот риск, по его словам, будет масштабироваться с использованием как коммерческих, так и военных беспилотников. В связи с этим необходимо создание эффективной системы противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления, считает Игорь Коротченко.
В заключении он отметил, что российским спецслужбам необходимо переходить к уничтожению конкретных лиц киевского режима, планирующих теракты на территории РФ. По его словам, все эти люди известны, и они уже неоднократно отметились своими заявлениями о готовности убивать граждан РФ как на территории нашей страны, так и в любой точке мира. По сути, эти люди фактически признались в международной террористической деятельности, поэтому устранение их соответствует всем международным нормам и правилам, заявил Игорь Коротченко.