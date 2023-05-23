Главный редактор журнала «Национальная оборона» Коротченко предложил создать демилитаризованную зону на Украине

В заключении он отметил, что российским спецслужбам необходимо переходить к уничтожению конкретных лиц киевского режима, планирующих теракты на территории РФ. По его словам, все эти люди известны, и они уже неоднократно отметились своими заявлениями о готовности убивать граждан РФ как на территории нашей страны, так и в любой точке мира. По сути, эти люди фактически признались в международной террористической деятельности, поэтому устранение их соответствует всем международным нормам и правилам, заявил Игорь Коротченко.