Метеоролог Ганьшин заявил, что в будущем количество погодных аномалий в России увеличится

Центральные города России в ближайшем будущем ждет аномальное тепло. Об этом сообщил в беседе с Газетой.Ru кандидат физико-математических наук и руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.
Метеоролог отметил, что в целом температура на планете повышается. При этом потепление в полярных широтах наблюдается более быстрое, чем на экваторе.
Ганьшин указал, что количество погодных аномалий в России может увеличиться из-за изменения режима циркуляции, связанного с перераспределением температуры. Зимой начнет выпадать еще больше осадков, чем раньше.
По его словам, скорость потепления в России выше, чем в мире. По стране с 1976 года наблюдается увеличение количества осадков в среднем на 2,2% в десять лет.
Ранее метеоролог Позднякова прокомментировала идею переноса столицы в Сибирь из-за потепления.