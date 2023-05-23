Минсельхоз Венгрии: Центральная Европа хочет продлить запрет на импорт зерна с Украины

Венгрия вместе с другими четырьмя странами Центральной Европы хотят сохранить запрет на импорт украинского зерна до конца года. Об этом заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к руководству Евросоюза с просьбой продления эмбарго на поставки украинского зерна. Государства надеются, что Еврокомиссия одобрит подобное решение.
«В настоящее время мы ждем предложения Еврокомиссии о сохранении нынешнего режима ЕС после 5 июня», — говорится в заявлении главы Минсельхоза.
Глава ведомства подчеркнул, что ситуация на аграрных рынках Центральной Европы не будет нормализована в течении ближайших недель. Главной причиной является заполненность складов украинскими товарами, которые не дошли до конечного потребителя.
Ранее Еврокомиссия одобрила выделение Польше средств на поддержку пострадавших из-за украинского зерна фермеров. Размер финансирования составит 1 миллиард евро.