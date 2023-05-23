Рахимова обыграла марокканку Эль-Аллами и пробилась во второй круг теннисного турнира в Рабате

Российская теннисистка Камилла Рахимова сумела пробиться во второй круг турнира в Рабате, обыграв марокканскую представительницу Малак Эль-Аллами.
В стартовом матче российская представительница обыграла марокканку со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте чуть больше часа. В 1/8 финала Рахимова сыграет с победительницей соперничества между россиянкой Анастасией Тихоновой и американкой Алисией Паркс.
Теннисный турнир организован в столице Марокко Рабате. Призовой фонд турнира в суммарном значении превышает 260 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев пробился в полуфинал квалификации теннисного «Ролан Гросса» во Франции. Он обыграл француза Пьер-Юг Эрбера со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).