Рахимова обыграла марокканку Эль-Аллами и пробилась во второй круг теннисного турнира в Рабате

В стартовом матче российская представительница обыграла марокканку со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте чуть больше часа. В 1/8 финала Рахимова сыграет с победительницей соперничества между россиянкой Анастасией Тихоновой и американкой Алисией Паркс.