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В ООН призвали воздержаться от эскалации после проникновения ДРГ в Белгородскую область

Политика
В ООН призвали воздержаться от эскалации после проникновения ДРГ в Белгородскую область

Сообщения о событиях в Белгородской области вызывают обеспокоенность в ООН. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Представитель Генсека призвал стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. Дюжарик призвал избегать действий и риторики, которые могут повлечь к увеличению напряженности.

«Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность... Мы призываем стороны воздержаться от эскалации», — заявил представитель генсека.

Украинская ДРГ накануне атаковала территорию Белгородской области. Продвижение диверсантов было остановлено в районе города Гайворон, где произошло боевое столкновение с подразделениями ВС России и Росгвардии.
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