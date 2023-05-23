В ООН призвали воздержаться от эскалации после проникновения ДРГ в Белгородскую область

Сообщения о событиях в Белгородской области вызывают обеспокоенность в ООН. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Представитель Генсека призвал стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. Дюжарик призвал избегать действий и риторики, которые могут повлечь к увеличению напряженности.
«Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность... Мы призываем стороны воздержаться от эскалации», — заявил представитель генсека.
Украинская ДРГ накануне атаковала территорию Белгородской области. Продвижение диверсантов было остановлено в районе города Гайворон, где произошло боевое столкновение с подразделениями ВС России и Росгвардии.