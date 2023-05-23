Врач Дригинкина рассказала, какие трусы могут быть опасны для женского здоровья

Врач акушер-гинеколог Елена Дригинкина объяснила россиянкам, почему следует отказаться от носки стрингов. О их вреде для женского здоровья специалист рассказала изданию «Аргументы и факты».
Доктор посоветовала избавиться от этого вида трусов, потому как они вызывают дискомфорт во время носки. Кроме того, стринги помогают нежелательным микроорганизмам перемещаться из заднего прохода во влагалище. В дальнейшем это приведет к неприятным и опасным заболеваниям, например, рецидивирующему циститу и вагиниту.
Безопасным нижнем бельем Дригинкина назвала слипы и трусы-шорты. При этом необходимо, чтобы вещи соответствовали размеру, не были малы и не сдавливали бедра. Это может негативно сказаться на кровообращении.
В летний сезон идеально подойдут трусы-бикини, бразилиана и танга. Но их не рекомендуется носить с брюками или джинсами, они тоже имеют свойство нарушать кровоток.
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