Врач Дригинкина рассказала, какие трусы могут быть опасны для женского здоровья

Доктор посоветовала избавиться от этого вида трусов, потому как они вызывают дискомфорт во время носки. Кроме того, стринги помогают нежелательным микроорганизмам перемещаться из заднего прохода во влагалище. В дальнейшем это приведет к неприятным и опасным заболеваниям, например, рецидивирующему циститу и вагиниту.