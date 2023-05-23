Юмористка Картункова рассказала о необычном разговоре с ведущим КВН Масляковым

Бывшая участница команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова рассказала о неприятном разговоре с руководителем игры Александром Масляковым.
В интервью для проекта «Подкаст Абрамова» актриса сообщила, что во время одной из репетиций мужчина поинтересовался биографией девушки. Он спросил, где та раньше работала.
Картункова решила сказать, что она «из простого народа» и раньше «на рынке курями торговала». Ей казалось, что Масляков похвалит и отметит, что работа сложная. Вместо этого известный ведущий исправил ее ошибку.
«И он: "Не курями, а курами". Развернулся и пошел», — добавила юмористка.
Она подчеркнула, что в тот момент не знала, как реагировать на такое поведение известной личности.
Ранее комедиантка рассказывала, что из-за участия в шоу «Игра» она попала в «черный список» КВН. По мнению Картунковой, закрытие проекта стало сигналом о цензуре.