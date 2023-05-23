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Дуэт «Чай вдвоем» представил первую композицию после воссоединения

Шоу-бизнес
Дуэт «Чай вдвоем» представил первую композицию после воссоединения

Певцы Денис Клявер и Стас Костюшкин представили новую совместную композицию через год после воссоединения дуэта «Чай вдвоем».

Музыканты рассказали о желании снова вернуть звучание, который прославил их во время совместной работы.

«Мы знаем, какую музыку от нас ждали. И очень хотели подарить нашим поклонникам и поклонницам, которых, конечно, больше, новую любимую песню, но в классическом звучании "Чай вдвоем". На наш взгляд, все удалось», — поделились певцы.

Исполнители добавили, что планируют продолжать работу вместе. По словам певцов, композиция дала старт новой главе в истории «Чай вдвоем».

Ранее концерт артиста Димы Билана в Кемерова был перенесен по неизвестным причинам. Организаторы сообщили, что пока не известно, когда состоится выступление.
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