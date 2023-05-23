Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Перми 31-летнего мужчину осудят за надругательство над девочками в лифте

Происшествия
В Перми 31-летнего мужчину осудят за надругательство над девочками в лифте

31-летнего пермяка обвиняют в развращении двух девочек в лифте одного из жилых домов города. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по краю.

Согласно данным, в мае прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел за девочками в лифт, где и совершил в их отношении действия сексуального характера.

Известно, что, покинув место преступления, преступник увидел на площадке между этажами еще двоих детей, также девочек. Они тоже стали его жертвами.

Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины и направили дело в суд на рассмотрение.

Ранее выпивший житель Балтийска избил несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал.
развращение несовершеннолетних пермь преступление
Военкоры ФАН