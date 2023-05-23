В Перми 31-летнего мужчину осудят за надругательство над девочками в лифте

31-летнего пермяка обвиняют в развращении двух девочек в лифте одного из жилых домов города. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по краю.
Согласно данным, в мае прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел за девочками в лифт, где и совершил в их отношении действия сексуального характера.
Известно, что, покинув место преступления, преступник увидел на площадке между этажами еще двоих детей, также девочек. Они тоже стали его жертвами.
Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины и направили дело в суд на рассмотрение.
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