В ДНР сообщили об обстреле Киевского района Донецка

Украинские военные произвели обстрел Киевского района Донецка из РСЗО, сообщает представительство ДНР в ССЦК в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, атака произошла вечером 23 мая, под огнем находился населенный пункт Нетайлово. Со стороны ВСУ по Донецку были выпущены 7 снарядов.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено семь ракет из РСЗО», — говорится в публикации.
Ранее администрация поселка Новая Каховка сообщила об обстреле украинскими военными левого берега Херсонской области. Всего по этому району ВСУ выпустили 81 снаряд за сутки.