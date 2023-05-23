Глава парламента ОАЭ Сакр Гоббаш высказался о дружбе с Россией

Глава парламента Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Бен Гоббаш сообщил, что РФ справедливо рассчитывает на дружеские отношения с арабским миром. Об этом он заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает Khaleej Times.
Он считает, что на протяжении последних 50 лет отношения между странами становятся только крепче, а их позиции по международным вопросам совпадают.
Также арабская страна по достоинству оценивает возможность взаимодействовать с Российской Федерацией на международных площадках, в том числе и Совет Безопасности ООН.
Ранее Соединенные Штаты Америки предупредили президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна о последствиях сотрудничества с Россией и Китаем.