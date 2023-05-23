53-летний Dodge Challenger продали на аукционе за миллион долларов

Легендарный автомобиль Dodge Challenger Black Ghost 1970 года выпуска был продан на аукционе за миллион долларов.
Автомобиль признан частью истории США. Dodge Challenger R/T SE 1970 года по прозвищу Black Ghost официально входит в реестр транспортных средств, которые имеют высокую историческую ценность.
Этот автомобиль стал одним из самых дорогостоящих на торгах Indy 2023 аукционного дома Mecum. Новый владелец отдал за него 1,72 миллиона долларов.
Ранее в Москве состоялась патриотическая акция с участием легендарных машин «Победа». 12 ретро-автомобилей стартовали с главной площади Музея Победы и проехали по Кутузовскому проспекту, после чего они вернулись на Поклонную гору.