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Посольство России прокомментировало заход американского авианосца в Осло

Политика
Посольство России прокомментировало заход американского авианосца в Осло

Ожидание захода американского авианосца USS Gerald R. Ford в порт Осло выглядит как вредная и нелогичная демонстрация силы. Об этом заявило российское посольство в Норвегии.

О прибытии авианосца сообщили ВС Норвегии в своих соцсетях. Согласно заявлению, он войдет в порт Осло 24 мая.

«В Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными», — сообщили в дипломатической миссии.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны хотят передать Украине самолеты F-16 для получения более современной техники. Однако в выигрыше остается только ВПК США, считает дипломат.
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