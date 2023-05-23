Посольство России прокомментировало заход американского авианосца в Осло

Ожидание захода американского авианосца USS Gerald R. Ford в порт Осло выглядит как вредная и нелогичная демонстрация силы. Об этом заявило российское посольство в Норвегии.
О прибытии авианосца сообщили ВС Норвегии в своих соцсетях. Согласно заявлению, он войдет в порт Осло 24 мая.
«В Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными», — сообщили в дипломатической миссии.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны хотят передать Украине самолеты F-16 для получения более современной техники. Однако в выигрыше остается только ВПК США, считает дипломат.