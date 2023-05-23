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Глава Конституционного суда Зорькин на встрече с Путиным заявил, что до УССР Украины не существовало

Политика
Глава Конституционного суда Зорькин на встрече с Путиным заявил, что до УССР Украины не существовало

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что такой страны, как Украина, до создания УССР не существовало.

Зорькин привез историческую карту, которая была составлена французами в 17 веке. Он отметил, что на чертеже не видно Украины.

«Там нет Украины, есть в двух местах край Речи Посполитой и край Казакии, и большое Царство Российское», — заявил Зорькин.

Путин в свою очередь подтвердил слова судьи и отметил, что эти земли были в составе Речи Посполитой и сами изъявили желание присоединиться к Московскому царству.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина станет членом ЕС после завершения конфликта. Глава немецкого правительства отметил, что таким образом может завершиться горькая страница в истории Континента
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