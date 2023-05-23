Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

Франция вместе с партнерами по НАТО готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности. Об этом сообщил французский МИД.
Внешнеполитическое ведомство считает, что данный шаг позволит защитить Украину в долгосрочной перспективе. Помимо прочего, это может предотвратить возможную агрессию в будущем.
«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе», — заявили в ведомстве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить Украине гарантии безопасности «до ее вступления в НАТО». Кроме того, он поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена о предоставлении очередного пакета военной помощи.