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Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

Политика
Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

Франция вместе с партнерами по НАТО готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности. Об этом сообщил французский МИД.

Внешнеполитическое ведомство считает, что данный шаг позволит защитить Украину в долгосрочной перспективе. Помимо прочего, это может предотвратить возможную агрессию в будущем.

«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе», — заявили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить Украине гарантии безопасности «до ее вступления в НАТО». Кроме того, он поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена о предоставлении очередного пакета военной помощи.
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