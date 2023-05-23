Писатель Захар Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии

Состояние пострадавшего после теракта писателя Захара Прилепина остается стабильным. Об этом ФАН сообщили в его пресс-службе.
Писатель по рекомендации врачей продолжает оставаться в палате интенсивной терапии. Сам Прилепин рассказал, что несмотря на его нахождение в больнице, его команда продолжает работу.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее заявил, что врачи пока не дают прогнозов по выписке автора книг. Врачи справляются, ситуация находится под контролем.
До этого сообщалось, что Прилепину проводят реабилитационные мероприятия, включая активную и пассивную лечебную физкультуру. В ближайшее время врачи федеральных научно-медицинских учреждений проведут консультацию по поводу его лечения.