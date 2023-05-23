Боррель сообщил о передаче Киеву 220 тысяч снарядов разного калибра

Страны Евросоюза передали Украине 220 тысяч снарядов разного калибра, часть из которых были оплачены из бюджета. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
Диплома выразил уверенность, что Евросоюз сможет выполнить перед Киевом свои обязательства. Панируется, что в течение 12 месяцев на Украину прибудет 1 миллион боеприпасов.
«Всего Украине было передано 220 тысяч снарядов, частично эти поставки будут оплачены из бюджета ЕС, частично - государствами», — сообщил Боррель.
Накануне Боррель заявил о намерении Евросоюза расширить военную поддержку Украины. В нее войдут системы ПВО и другие вооружения.