В Красноярске собиравшего плату за туалет семиклассника приговорили к условному сроку

Красноярский суд приговорил семиклассника к условному сроку за поборы других учащихся при посещении туалета, сообщает региональная прокуратура.
Как отметили в ведомстве, вымогатель сначала требовал за вход в уборную 20 рублей, но позже повысил цену. Также он применял физическую силу к тем, кто не платил долги, добавили правоохранители.
«Вскрылось все разом: в полицию пожаловались родители одноклассника, который пришёл домой с ссадинами от побоев и рассказал, что задолжал "туалетному королю" две тысячи рублей», — рассказали в прокуратуре.
Суд учел возраст обвиняемого и назначил ему условный срок. В ведомстве сообщили о дисциплинарных взысканиях в отношении педагогов, которые допустили вымогательство.
Ранее в Волгоградской области выпускник напал с ножом на одноклассницу. Инцидент случился во время последнего звонка.