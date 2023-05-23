Власти Мексики готовятся к эвакуации населения из-за проснувшегося вулкана Попокатепетль

Мехико, 23 мая. Власти Мексики готовятся к массовой эвакуации населения из-за угрозы извержения вулкана Попокатепетль.
Национальная координационная служба гражданской защиты (CNPC) разослала уведомления о необходимости подготовиться к возможной эвакуации гражданам, проживающим в штатах Морелос, Пуэбла и Мехико. Это связано с усилением активности вулкана Попокатепетль, расположенного в нескольких десятках километров от мексиканской столицы.
Как сообщил телеканал Milenio TV, столица штата Пуэбла впервые за десятилетие оказалась покрыта вулканическим пеплом. Аэропорт города закрыт для вылета и приема самолетов.
«Мы находимся в состоянии готовности, но не тревоги», — сообщил губернатор штата Серхио Саломон, добавив, что граждане должны быть готовы к проведению эвакуации.
Как отмечают в CNPC, в зоне извержения Попокатепетля проживает около 25 миллионов человек. Многих из них нужно будет вывезти в безопасные районы. Кроме того, в зоне риска находится и столица страны Мехико, которая может пострадать от извержения.
«В случае с Мехико риск связан с выпадением пепла. Мы готовы к такому сценарию и знаем, что делать», — написала в соцсетях мэр Клаудия Шейнбаум.
Как отмечают вулканологи, Попокатепетль не проявлял активности с момента своего последнего извержения в 1994 году. Увеличение сейсмической активности в районе вулкана может свидетельствовать об усилении потоков магмы, что делает новое извержение крайне вероятным.