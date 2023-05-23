Медиагруппа «Патриот» готова объявить об изменениях и рассказать про итоги работы

Руководитель медиагруппы «Патриот», в состав которой входят несколько сотен ведущих российских изданий, на пресс-конференции 24 мая сообщит о переменах в структуре группы.
Напомним, три с половиной года назад Федеральное агентство новостей и информационные агентства «Народные новости», «Экономика Сегодня» и «Политика Сегодня» объявили о создании медиагруппы «Патриот». Цель — максимальное распространение информации о происходящих в России событиях. Объективно и беспристрастно.
Сегодня суммарная читаемость изданий медиагруппы превышает 328 млн просмотров в месяц, а количество партнеров медиагруппы перевалило за 380.
Спикером пресс-конференции выступит Николай Столярчук, глава медиагруппы. Также в пресс-конференции примут участие новые члены Попечительского совета группы, журналисты Аббас Джума и Константин Придыбайло.
Пресс-конференция в пресс-центре медиагруппы «Патриот» состоится 24 мая, в среду, в 16:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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