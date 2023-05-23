Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД Хукстра: Нидерланды надеются, что Китай прислушается к мирному плану Зеленского

Политика
Глава МИД Хукстра: Нидерланды надеются, что Китай прислушается к мирному плану Зеленского

Нидерланды надеются, что Китай прислушается к опасениям президента Украины Владимира Зеленского и его мирному плану. Об этом заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра во время своего визита в Пекин.

Глава внешнеполитического ведомства поприветствовал недавний диалог председателя КНР Си Цзиньпина с украинским лидером. Хукстра добавил, что Нидерланды вместе с Европой продолжат свою поддержку Украины.

«Мы приветствуем беседу председателя Си Цзиньпина с президентом Зеленским. Мы надеемся, что взгляды и опасения Зеленского, в том числе его украинский мирный план, будут приняты близко к сердцу», — заявил дипломат.

Ранее аналитик Александр Лукин сообщил, что визит спецпредставителя Китая в Киев не принес желаемых результатов для Пекина. Эксперт предполагает, что КНР могла предложить украинской стороне щедрое вознаграждение за согласие принять мирный план Си Цзиньпиня.
владимир зеленский нидерланды китай Си Цзиньпинь вопке хукстра
Военкоры ФАН