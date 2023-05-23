Глава МИД Хукстра: Нидерланды надеются, что Китай прислушается к мирному плану Зеленского

Нидерланды надеются, что Китай прислушается к опасениям президента Украины Владимира Зеленского и его мирному плану. Об этом заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра во время своего визита в Пекин.
Глава внешнеполитического ведомства поприветствовал недавний диалог председателя КНР Си Цзиньпина с украинским лидером. Хукстра добавил, что Нидерланды вместе с Европой продолжат свою поддержку Украины.
«Мы приветствуем беседу председателя Си Цзиньпина с президентом Зеленским. Мы надеемся, что взгляды и опасения Зеленского, в том числе его украинский мирный план, будут приняты близко к сердцу», — заявил дипломат.
Ранее аналитик Александр Лукин сообщил, что визит спецпредставителя Китая в Киев не принес желаемых результатов для Пекина. Эксперт предполагает, что КНР могла предложить украинской стороне щедрое вознаграждение за согласие принять мирный план Си Цзиньпиня.