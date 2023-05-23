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Американский суд огласит приговор россиянину по делу о киберпреступлениях

Общество
Американский суд огласит приговор россиянину по делу о киберпреступлениях

Судья Пэтти Сэрис на слушаниях в Бостоне сообщила дату оглашения приговора россиянину Владиславу Клюшину, которого обвиняют в киберпреступлениях. Ее слова приводит ТАСС.

Вынесение вердикта назначено на 19 июля, заявила судья и добавила, что решение огласят в 14:30 по местному времени (21:30 по Москве).

Ранее Клюшин отказался пойти на сделку со следствием. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что подсудимый хочет поскорее вернуться в Россию, чтобы продолжить работу на благо Родины.

14 февраля коллегия присяжных заседателей признала россиянина виновным в киберпреступлениях, а именно в сговоре для получения противозаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве.
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