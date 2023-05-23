Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил признать лозунг «Украина — не Россия» мошенничеством

Сам Вассерман является бывшим гражданином Украины. Сразу после развала Советского Союза он выступал против ее независимости и даже выдвинул в 1994 году лозунг «За воссоединение с Россией», когда баллотировался в Верховный Совет республики. В интервью для проекта Федерального агентства новостей «Откровенно» он объяснил, почему любые попытки Украины «отделиться от большой земли» всегда оборачивались террором, и привел исторические примеры.