Депутат Госдумы, публицист и известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман поделился своими взглядами на противостояние России и Украины в новом выпуске программы «Откровенно».
Сам Вассерман является бывшим гражданином Украины. Сразу после развала Советского Союза он выступал против ее независимости и даже выдвинул в 1994 году лозунг «За воссоединение с Россией», когда баллотировался в Верховный Совет республики. В интервью для проекта Федерального агентства новостей «Откровенно» он объяснил, почему любые попытки Украины «отделиться от большой земли» всегда оборачивались террором, и привел исторические примеры.
Герой программы убежден, что лозунг «Украина — не Россия» необходимо признать мошенничеством. Он выразил уверенность, что после освобождения территории страны граждане Незалежной быстро «излечатся от стокгольмского синдрома» и перестанут руководствоваться интересами западных кураторов.
Вассерман поделился историей о том, как был награжден российским гражданством, а также предположил, сколько федеральных округов потребуется создать на территории Украины по завершении специальной военной операции. Все подробности — в новом выпуске передачи «Откровенно», который выйдет на платформах ФАН 24 мая.