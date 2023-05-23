В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который издевался над собакой в прямом эфире

Сотрудники полиции задержали видеоблогера из Нижнего Тагила, который транслировал в Сети свои издевательства над собакой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что попасть в квартиру подозреваемого смогли только с помощью спасателей. Правоохранители вызвали их после появления информации, что стример мог навредить своей матери, которая находилась в жилище.
«Мужчина доставлен в отдел полиции в Нижнем Тагиле, где его опрашивают. <...> Собака, которой пять лет и которую зовут Чип, передана зоозащитникам», — сообщили в МВД.
Животное обследуют ветеринары и установят наличие травм, добавили в ведомстве. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Ранее в Госдуме одобрили закон об обращении с животными, согласно которому водятся штрафы за жестокость по отношению к питомцам до 100 тысяч рублей.