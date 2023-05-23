Депутат Чаплин разъяснил суть нового законопроекта об устранении противоречий сведений ЕГРН и ГЛР

Во вторник, 23 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, устраняющий ряд противоречий сведений ЕГРН и ГЛР.
Новый закон исключает дублирование сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и государственном лесном реестре, а также устраняет их несоответствия.
Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в ходе беседы с корреспондентом ФАН более детально рассказал о новом законопроекте.
«Благодаря действующей "Лесной амнистии" с 2017 года исправлены реестровые ошибки практически в 7 тысяч лесных участков, а разница площадей лесных участков в ЕГРН и государственном лесном реестре сокращена с 280 млн га до 6 млн га. Парламент продолжает работу над "Лесной амнистией", чтобы в стране была сформирована актуальная и достоверная информация о составе и границах земель лесного фонда и не было неточностей в документации о граничащих с лесами населенными пунктами», – сообщил Никита Чаплин.
Депутат рассказал, что важным нововведением является расширение объема информации, которую могут передавать между собой Росреестр и Рослесхоз для уточнения порядка внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных лесных участках.
«Важно вывести застроенные участки из состава земель лесного фонда и присвоить им более пригодную категорию, например "земли населенных пунктов" или "земли сельхозназначения", чтобы жители поселков могли свободно заниматься оформлением документов и не сталкиваться в противоречиях из-за неточностей ведомств. Раньше, если в выписке из ЕГРН было написано, что участок не является лесным, то оставался риск, что лесная категория могла быть установлена другими документами. Сейчас достаточно только выписки из ЕГРН», – заключил Чаплин.
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