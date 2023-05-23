Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Белгородской области при обстреле ВСУ села Козинка погиб один человек

Происшествия
В Белгородской области при обстреле ВСУ села Козинка погиб один человек

Мирный житель села Козинка погиб в результате атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области выразил соболезнования близким и родным погибшего. Также он рассказал, что супруга погибшего мирного жителя находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая помощь.

В понедельник, 22 мая в Грайворонский городской округ вторглась группа украинских националистов. В результате атаки ранения получили восемь человек. Зачистка территорий от боевиков продолжалась чуть более суток.

Ранее в Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, который был введен 22 мая для обеспечения безопасности граждан.
Гладков белгородская область украинские боевики
Военкоры ФАН