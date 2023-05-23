Спикер палаты представителей Маккарти заявил, что дефолт в США может наступить в считаные дни

Дефолт в США наступит в считанные дни и ответственность за это лежит на президенте Джо Байдене, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
Спикер указал, что до предполагаемой даты дефолта осталось 9 дней. Через этот срок США не смогут платить по долгам без увеличения предела госдолга.
«Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте», — заявил Маккарти.
Спикер подчеркнул, что вся ответственность за возможный дефолт ляжет на президента страны. По его мнению, именно Байден на протяжении 100 дней отказывался от переговоров по данному вопросу.
Ранее Байден заявил, что не сомневается, что США смогут избежать дефолта. Он также считает, что в стране смогут предпринять что-то достойное.