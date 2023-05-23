Далай-лама призвал уничтожить ядерное оружие во всем мире

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил о необходимости отказаться от ядерного оружия всем государствам мира. Об этом сообщается на его сайте.
Он выразил поддержку лидерам стран «Большой семерки», которые призвали мир к разоружению.
По словам духовного лидера тибетского буддизма, коллективное обращение глав государств G7 говорит о возможности сделать нынешний век эпохой сотрудничества и мира.
Гьяцо, как убежденный сторонник абсолютной демилитаризации и ликвидации всего ЯО, верит, что это возможно и необходимо.
Ранее Китай пообещал не применять ЯО первым и призвал США вывести его из Европы.