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Далай-лама призвал уничтожить ядерное оружие во всем мире

Общество
Далай-лама призвал уничтожить ядерное оружие во всем мире

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил о необходимости отказаться от ядерного оружия всем государствам мира. Об этом сообщается на его сайте.

Он выразил поддержку лидерам стран «Большой семерки», которые призвали мир к разоружению.

По словам духовного лидера тибетского буддизма, коллективное обращение глав государств G7 говорит о возможности сделать нынешний век эпохой сотрудничества и мира.

Гьяцо, как убежденный сторонник абсолютной демилитаризации и ликвидации всего ЯО, верит, что это возможно и необходимо.

Ранее Китай пообещал не применять ЯО первым и призвал США вывести его из Европы.
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