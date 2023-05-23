Российский теннисист Котов уступил бельгийцу Гертсу в квалификации «Ролан Гросс» во Франции

Российский теннисист Павел Котов уступил бельгийцу Микаэлу Гертсу место в полуфинале квалификации на турнир Открытого чемпионата Франции «Ролан Гросс».
В матче четвертьфинала Котов проиграл Гертсу со счетом 6:3, 4:6, 6:10 (7:10). Теннисисты провели на корте практически три часа.
В прошлом сезоне россиянин смог квалифицироваться в основной турнир «Ролан Гросса». Это был его первый Открытый чемпионат Франции, однако в стартовом матче он проиграл.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев пробился в полуфинал квалификации теннисного «Ролан Гросса» во Франции. В четвертьфинале турнира россиянин обыграл француза Пьер-Юг Эрбера со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).