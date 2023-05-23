Метеоролог Позднякова прокомментировала идею переноса столицы в Сибирь из-за потепления

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала сообщения о вынужденном переносе столицы в Сибирь из-за резкого потепления климата на территории России. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».
Ранее климатолог WWF России Алексей Кокорин заявил, что к 2025-2026 годам температура достигнет рекордных пиков. По его мнению, из-за этого властям придется перенести столицу на территорию Сибири.
Позднякова заявила, что узнать правда это или миф, можно будет только в 2030 году. При этом она указала, что тенденция на рост температуры действительно есть. В частности, летние месяцы действительно могут стать более жаркими, чем в это было в прошлом веке.
Синоптик указала, что не все так однозначно в ситуации с переносом столицы. По ее словам, Кокорин работает в организации, которая создает не всегда реализующиеся проекты.
«Я бы относилась к таким проектам как к творческим задумкам определенной группы авторов», — указала Позднякова.
Ранее климатолог Кокорин предположил, что столицу России в условиях самого худшего сценария потепления на планете могут перенести в Новосибирск или Красноярск.