Стали известны новые детали суда против Burger King из-за кусочка камня в блюде

Москвич отсудил у сети ресторанов фастфуда Burger King десятки тысяч рублей. Детали дела раскрыл источник ФАН.
Житель столицы подал в суд на ООО «Бургер Рус» и сумел выиграть дело. Согласно документам, мужчине положена компенсация морального вреда в размере 40 тыс. руб., а сеть быстрого питания оштрафовали на 20 тыс. рублей. В пользу москвича также взыщут 6 тыс. рублей за юридические расходы и 120 руб. за почтовые услуги, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.
Журналисты утверждают, что пострадавший не собирается останавливаться на достигнутом. В иске мужчины к организации также утверждалось, что он намерен добиться компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
Напомним, летом 2020 года житель Москвы решил перекусить в заведении быстрого питания, заказал чизбургер, но в блюде оказался предмет, похожий на камень. Как результат, мужчина серьезно повредил зуб и был вынужден потратиться на установку импланта.