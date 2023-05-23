Стали известны новые детали суда против Burger King из-за кусочка камня в блюде

Житель столицы подал в суд на ООО «Бургер Рус» и сумел выиграть дело. Согласно документам, мужчине положена компенсация морального вреда в размере 40 тыс. руб., а сеть быстрого питания оштрафовали на 20 тыс. рублей. В пользу москвича также взыщут 6 тыс. рублей за юридические расходы и 120 руб. за почтовые услуги, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.