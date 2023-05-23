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Стали известны новые детали суда против Burger King из-за кусочка камня в блюде

Происшествия
Стали известны новые детали суда против Burger King из-за кусочка камня в блюде

Москвич отсудил у сети ресторанов фастфуда Burger King десятки тысяч рублей. Детали дела раскрыл источник ФАН.

Житель столицы подал в суд на ООО «Бургер Рус» и сумел выиграть дело. Согласно документам, мужчине положена компенсация морального вреда в размере 40 тыс. руб., а сеть быстрого питания оштрафовали на 20 тыс. рублей. В пользу москвича также взыщут 6 тыс. рублей за юридические расходы и 120 руб. за почтовые услуги, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Журналисты утверждают, что пострадавший не собирается останавливаться на достигнутом. В иске мужчины к организации также утверждалось, что он намерен добиться компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Стали известны новые детали суда против Burger King из-за кусочка камня в блюде

Напомним, летом 2020 года житель Москвы решил перекусить в заведении быстрого питания, заказал чизбургер, но в блюде оказался предмет, похожий на камень. Как результат, мужчина серьезно повредил зуб и был вынужден потратиться на установку импланта.
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