Один из замечательнейших актеров: режиссер Александр Адабашьян рассказал о работе с артистом Александром Калягиным

Я не говорю, что это хуже или лучше. Просто другой нежели, допустим, в картине «Здравствуйте, я ваша тетя!» Там его работа тоже очень хорошая, но требующая других актерских и, я бы даже сказал, спортивных качеств. Все это лишний раз указывает на то, что у него достаточно широкий диапазон. Он может играть разные роли, что он, в основном, и доказывает в театре. В кино он сейчас снимается все меньше и меньше, что объяснимо и понятно. Вообще, считаю его одним из замечательнейших актеров. К сожалению, на мой взгляд, все его возможности недостаточно использованы, в том числе и им самим, в плане серьезных драматических работ в кино. Театр — дело другое, но там меньше охват публики, соответственно, меньше общественное представление о его возможностях и способностях.