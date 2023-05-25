Один из замечательнейших актеров: режиссер Александр Адабашьян рассказал о работе с артистом Александром Калягиным

Актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин родился 25 мая 1942 года. К настоящему моменту он сыграл роли более чем в 100 кинофильмах.
Какие именно качества делают Александра Колягина высоко профессиональным артистом? Раскрыт ли талант этого актера в полную меру? Какую роль в его карьере можно назвать одной из самых интересных? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился кинодраматург, художник-постановщик, актер, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян.
— Насколько хорошо Вы знакомы с Александром Калягиным? Вам доводилось работать только на съемках фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»?
— Нет, не только. Еще работали в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». Кроме того, мы общались и помимо производственных необходимостей, к сожалению, в последнее время все реже и реже, но возраст уже такой. Кроме того, он тоже человек очень занятой. Он же теперь руководитель театра и продолжает работать в качестве актера. Я тоже, по-прежнему, работаю и как сценарист, и как художник, иногда и как актер. Повторюсь, возраст тоже уже такой, что не позволяет скакать по произвольным намерениям, когда угодно и куда угодно.
— На Ваш взгляд, какую из ролей, воплощенных на экране Александром Калягиным, можно отнести к числу особенно интересных?
— К примеру, это Михаил Васильевич Платонов в «Неоконченной пьесе для механического пианино». Это было совершенно неожиданно для всех. Вроде бы, за ним уже закрепилось амплуа эдакого комедийного, веселого толстячка, а тут неожиданная серьезная, драматическая роль, для которой ем пришлось даже в корне изменить внешность. Помимо этого, это совершенно другой материал, другой уровень драматургии.
Я не говорю, что это хуже или лучше. Просто другой нежели, допустим, в картине «Здравствуйте, я ваша тетя!» Там его работа тоже очень хорошая, но требующая других актерских и, я бы даже сказал, спортивных качеств. Все это лишний раз указывает на то, что у него достаточно широкий диапазон. Он может играть разные роли, что он, в основном, и доказывает в театре. В кино он сейчас снимается все меньше и меньше, что объяснимо и понятно. Вообще, считаю его одним из замечательнейших актеров. К сожалению, на мой взгляд, все его возможности недостаточно использованы, в том числе и им самим, в плане серьезных драматических работ в кино. Театр — дело другое, но там меньше охват публики, соответственно, меньше общественное представление о его возможностях и способностях.
Не нужно забывать и о его общественной работе. Он же начальствует в Союзе театральных деятелей России. Эта структура, в условиях чрезвычайной разобщенности театральных работников, позволяет поддерживать возможность их правовой, финансовой и творческой защиты от всего того, чему подвергаются работники искусства. Я имею в виду не сотрудников крупных московских театров, а огромное количество ничуть не худших актеров и режиссеров провинции, которые выживают с куда большим трудом, чем относительно обласканные столичные.
— По Вашему мнению, какие качества ярко выделяют Александра Калягина на фоне других его коллег по творческому цеху?
— Я бы скорее сказал, что его сближает с другими хорошими актерами. Это — актерский диапазон. Он ведь связан и с диапазоном человеческим. Всякий актер может хорошо играть, а не изображать, лишь то, что в нем самом существует. От нравственного падения, я не говорю, что оно присуще этому актеру, но он может ощутить и понять его, до тех невероятных высот духа, которые он тоже может почувствовать, осознать стремления и способ существования таких людей. Чем шире этот диапазон, тем больше актерские возможности. Хороший артист тот, у которого нет амплуа. Как говорили великие, у плохого артиста есть десяток штампов, а у хорошего их сотни.
Помимо того, что Александр Калягин хорошо оснащен технически, у него хорошая театральная школа и опыт, он еще и сам, как личность, человек образованный, читающий, думающий. К тому же, в жизни он не скакнул сразу из-за школьной парты в театральный вуз. Он успел поработать, в частности, фельдшером скорой помощи, так как у него среднее медицинское образование. Это тоже хороший способ узнать жизнь не только с лакированной стороны, которая чаще всего является предметом изучения, в частности, сериалов.
— В завершение, чего хотелось бы пожелать этому замечательном актеру в день рождения?
— Прежде всего, здоровья. По собственному опыту, понимаю, насколько это важно. С возрастом это становится важнее всего остального. Кроме того, желаю энергии для того, чтобы все, что он сам на себя взвалил, нес с удовольствием, а не сгибался и не страдал от этого. Ну, и почаще встречаться в неформальной обстановке. Не только ходить на премьеры, пожимать руки и говорить дежурные фразы. Неформального общения очень не хватает именно для того, чтобы мы моги существовать как общество не только коллегиально и профессионально, но и в том, что называется жизнь, что расширяет кругозор, позволяет подпитываться, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Желаю, как можно больше позитивного общения. Повторюсь, желаю крепкого здоровья.